Водитель самосвала врезался в ограждение и погиб в Горном Алтае

Машина опрокинулась Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай.

В Республике Алтай водитель самосвала погиб в аварии на Семинском перевале. Как сообщили в ГУ МВД по региону, погибшему было 52 года.

Авария произошла около 20:50. По данным ГИБДД, 52-летний житель Усть-Канского района за рулем грузового автомобиля JAC N 350 ехал со стороны села Топучая в направлении села Онгудай. Известно, что водитель двигался с небезопасной скоростью. Он не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. Машина опрокинулась на бок, а груз рассыпался по дороге. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

«По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке», - отметили в полиции.

К слову, за выходные в регионе зарегистрировали три аварии, в которых погиб один и пострадали два человека.