На Алтае мужчина украл 45 литров сметаны, чтобы покормить животных

Во время производства продукта подозреваемый слил 45 литров сметаны Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Чойском районе Республики Алтай сотрудник молокоперерабатывающего предприятия подозревается в краже сметаны. Объем украденного внушительный – почти 50 литров.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, 43-летний директор сельскохозяйственного кооператива обратился в полицию. С его слов, 41-летний мастер смены подозревается в краже сметаны на 14 тыс. рублей. В ходе проверки полиция подтвердила факт.

Выяснилось, что в начале июня предприятие получило заказ на изготовление больше 350 литров сметаны 20% жирности. Во время производства продукта подозреваемый слил 45 литров сметаны, а чтобы скрыть следы хищения, залил в сметану воду. Калорийность продукта понизилась с 20 до 15%.

На предприятии просмотрели камеры и заметили, как мужчина выносит девять ведер сметаны в складское помещение, а затем грузит сметану в свою машину. Как пояснил сам подозреваемый, он подкармливал животных. Полиция расследует уголовное дело.