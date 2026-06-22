В Алтайском крае провели больше 400 торакальных операций за год

Медики провели 425 операций по профилю. Фото: Минздрав Алтайского края

В Алтайском крае в 2026 году медики провели 425 операций по профилю «торакальная хирургия» (хирургия органов грудной клетки). Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» расширяются возможности специализированной помощи.

Недавно в Больницу скорой медицинской помощи №2 (БСМП №2) был доставлен мужчина с ножевым ранением грудной клетки. Команда врачей сработала слаженно, проведя экстренную диагностику.

«Вопрос состоял в том, есть ли проникновение в плевральную полость? Если да — развивается открытый пневмоторакс. Воздух попадает в плевральную полость, лёгкое коллабируется (спадается), наступает острая дыхательная недостаточность. В нашем конкретном случае — повезло», - рассказали в медучреждении.

Для обеспечения непрерывности лечения и разделения потоков пациентов специализированная помощь переведена на площадки трех ключевых учреждений третьего уровня: Краевой онкологический диспансер, Больница скорой медицинской помощи №2 им. З.С. Баркагана и Краевая клиническая больница. В этих центрах развернуто 58 коек торакального профиля и работают 12 врачей-торакальных хирургов.