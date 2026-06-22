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НовостиОбщество22 июня 2026 8:07

Новые автобусы в Барнауле могут выйти на линию уже до конца года

Всего в городе появится 31 новый автобус
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Вскоре будет закуплен еще 31 автобус большого и среднего классов

Вскоре будет закуплен еще 31 автобус большого и среднего классов

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Барнаула продолжают работу по модернизации городского общественного транспорта. До конца ноября 2026 года на улицы города выйдут 31 новый автобус большого и среднего классов.

Как сообщает мэрия, в администрации обсудили пассажирские перевозки и обновление транспорта. Вскоре будет закуплен еще 31 автобус большого и среднего классов. На эти цели из субсидий выделено 441 миллион рублей. Контракт с поставщиком уже подписан. Согласно планам, новые машины прибудут в город до конца ноября этого года, а на маршруты выйдут в конце 2026-го – начале 2027 года.

На данный момент в городе есть 73 маршрута, включая 62 автобусных и 11 маршрутов электротранспорта.