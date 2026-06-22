Новые автобусы в Барнауле могут выйти на линию уже до конца года

Вскоре будет закуплен еще 31 автобус большого и среднего классов Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Барнаула продолжают работу по модернизации городского общественного транспорта. До конца ноября 2026 года на улицы города выйдут 31 новый автобус большого и среднего классов.

Как сообщает мэрия, в администрации обсудили пассажирские перевозки и обновление транспорта. Вскоре будет закуплен еще 31 автобус большого и среднего классов. На эти цели из субсидий выделено 441 миллион рублей. Контракт с поставщиком уже подписан. Согласно планам, новые машины прибудут в город до конца ноября этого года, а на маршруты выйдут в конце 2026-го – начале 2027 года.

На данный момент в городе есть 73 маршрута, включая 62 автобусных и 11 маршрутов электротранспорта.