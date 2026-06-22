Барнаул присоединится к Общероссийской минуте молчания 22 июня

Присоединиться к акции может каждый Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

Сегодня, 22 июня, в годовщину 85-летия начала Великой Отечественной войны, в Барнауле, как и по всей России, пройдет Общероссийская минута молчания. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Присоединиться к акции может каждый. В 16:15 по местному времени (в 12:15 по московскому времени) необходимо отложить все дела на одну минуту. В эту минуту жители города вспоминают своих родных и близких, переживших войну, а также отдают дань уважения миллионам погибших.

Ранее в краевой столице прошло возложение цветов на Мемориале Славы.