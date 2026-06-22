В Барнауле в День памяти и скорби возложили цветы к Мемориалу Славы Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

22 июня в Барнауле прошли памятные мероприятия, посвященные 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Как сообщили в администрации города, в День памяти и скорби жители города собрались у Мемориала Славы для возложения цветов.

Церемония началась с участия высокопоставленных лиц, включая губернатора Алтайского края Виктора Томенко, председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания Александра Романенко, а также главу Барнаула Вячеслава Франка. В мероприятии также приняли участие ветераны, представители силовых структур, депутаты и местные жители. Участники возложили цветы к скульптурной группе «Прощание», монументу с фамилиями Героев Советского Союза и Вечному огню. Также были зажжены памятные лампады у часовни в память о защитниках Отечества.

«Алтайский край внёс большой вклад в Победу: на фронт ушли более 500 тысяч жителей региона, половина из них не вернулась. Барнаул стал важным центром производства для нужд фронта, также здесь работали 30 госпиталей на 10 тысяч мест. Четыре года назад городу было присвоено звание «Город трудовой доблести», - пишут в мэрии.

К слову, День памяти и скорби был установлен в 1996 году и с тех пор ежегодно отмечается по всей стране.