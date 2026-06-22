Полмиллиона рублей потерял 21-летний житель Алтая на «бирже»

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

21-летний житель Красногорского района потерял полмиллиона рублей из-за аферистов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, аферисты убедили его вложить деньги в биржевую торговлю.

Всё началось со звонка от девушки, представившейся сотрудницей службы поддержки. Она предложила сельчанину «безопасный и прибыльный» дополнительный заработок на бирже. Поскольку молодой человек временно находился без работы, предложение его заинтересовало.

Под диктовку мошенников потерпевший оформил кредитную карту и взял потребительский кредит на сумму свыше 500 тысяч рублей. Затем полученные средства он двумя транзакциями перевел на продиктованный ему банковский счет. Сразу после перевода денег злоумышленники перестали выходить на связь.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция в очередной раз призывает граждан к бдительности, напоминая, что инвестиционная деятельность всегда сопряжена с риском и требует специальных знаний.