При кожных формах поднимается температура до 38 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае начался сезонный подъём заболеваемости энтеровирусом, сообщает региональный Минздрав.

По словам врача-инфекциониста Сергея Танашкина, инфекция чаще всего возникает именно летом и осенью. Основной путь передачи заболевания – фекально-оральный. Поэтому профилактика сводится к соблюдению элементарных гигиенических правил: нужно тщательно мыть овощи и фрукты перед едой и мыть руки с мылом после туалета.

Ещё один путь заражения – воздушно-капельный, от носителя вируса, который кашляет и чихает. Также энтеровирус можно подхватить водным путём, купаясь в грязном бассейне.

Наиболее уязвимы к энтеровирусной инфекции дети, так как они меньше соблюдают правила личной гигиены: любят бултыхаться в бассейнах, тянут в рот игрушки и пальцы.

«Энтеровирусная инфекция – это целый комплекс инфекционных заболеваний, вызванных различными энтеровирусами. Их так много, что до сих пор нет вакцины, которая могла бы от них защитить. И хотя чаще всего энтеровирусные инфекции протекают в лёгкой или среднетяжёлой форме, всё же стоит их опасаться, так как они могут поражать практически все органы. Наиболее опасная форма – серозный менингит, который может закончиться летальным исходом. Также есть кожные формы, когда на теле появляется сыпь, поднимается температура до 38 градусов», – рассказал Сергей Танашкин.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в прошлом году в крае энтеровирусной инфекцией переболели 108 человек, что вдвое больше, чем годом ранее. Среди заболевших было много детей. В этом году заболевание выявлено у двух детей младше шести лет.