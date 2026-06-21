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НовостиПроисшествия21 июня 2026 9:15

На Оби в Барнауле мужчина упал с сапборда и утонул

Он был без спасательного жилета
Александра САПОЖКОВА
На сапборде трудно удержать равновесие

На сапборде трудно удержать равновесие

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 20 июня в акватории реки Обь произошел несчастный случай. Барнаулец, управляя собственным сапбордом, не удержал равновесие и опрокинулся в воду. Инцидент закончился гибелью мужчины.

В муниципальном центре управления (МЦУ) опровергли слухи, распространяемые в социальных сетях: происшествие случилось не в зоне городского пляжа на острове Помазкин. Согласно предварительным данным управления по делам ГО ЧС, погибший совершал водную прогулку в вечернее время без использования индивидуальных спасательных средств. Во время катания он потерял управление и упал в воду.

На место оперативно выехали сотрудники полиции и спасательные службы. Тело утонувшего было извлечено из воды. В настоящий момент личность погибшего устанавливается.