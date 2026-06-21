Сборник национальных народных игр издан в Алтайском крае

Скриншот главной страницы сборника

В крае издан сборник «Национальные народные игры», который подготовил региональный ресурсный центр «Навигаторы детства». Публикация приурочена к Году единства народов России-2026, сообщает Алтайский институт развития образования.

В книгу вошли описания подвижных игр более чем двадцати народов, проживающих в России. Среди них представлены башкирские, белорусские, бурятские, дагестанские, кабардинские, калмыцкие, карельские, латвийские, осетинские, русские, таджикские, и многие другие игры. Для каждой из них приведены подробные правила, что позволяет без труда организовать игровой процесс для детей разных возрастов.

Издание предназначено для педагогов общего и дополнительного образования, вожатых детских оздоровительных лагерей, участников волонтерских объединений, работающих с детьми школьного возраста. Особенно полезным сборник может стать для классных руководителей. Также материалы сборника могут использоваться вожатыми при организации детского досуга.

Как отметила составитель сборника Елена Лопуга, ведущий эксперт отдела реализации проектов и программ в сфере патриотического воспитания Росдетцентра, народные игры являются уникальной частью мировой культуры. По ее словам, через них отражаются традиции, уклад жизни, характер и мировоззрение народов. Такие игры помогают детям не только развиваться физически, но и знакомиться с национальными ценностями, учиться уважению к культуре других народов.

Ознакомиться со сборником можно по ссылке.