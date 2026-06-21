Бийчанам напомнили о порядке действий при возврате денег за некачественный товар

Отсутствие кассового либо товарного чека не лишает потребителя права на возврат средств Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В администрации Бийска напомнили, как жителям оформить возврат денег за некачественный товар.

Законодательство о защите прав потребителей позволяет покупателю вернуть некачественный товар и потребовать возврата уплаченных за него денег. Для этого необходимо направить продавцу письменную претензию. В ней следует указать данные продавца или изготовителя, сведения о потребителе, информацию о приобретённом товаре, описание выявленных недостатков, требование о возврате денежных средств, банковские реквизиты, перечень приложений, а также дату и подпись.

К претензии рекомендуется приложить документы, подтверждающие покупку и оплату товара, включая кассовый чек, банковскую выписку и другие доказательства. При наличии можно также предоставить заключение экспертизы или иные документы, подтверждающие наличие недостатков.

Вместе с тем отсутствие кассового либо товарного чека не лишает потребителя права на возврат средств. Подтвердить факт покупки можно другими способами, в том числе банковскими документами и свидетельскими показаниями.

Передать претензию продавцу можно лично под отметку о получении, отправить почтой с уведомлением и описью вложения либо воспользоваться иными средствами связи, позволяющими подтвердить отправку и получение документа.

Вернуть деньги за товар ненадлежащего качества продавец обязан в течение десяти дней с момента предъявления соответствующего требования.