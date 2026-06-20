Семья ошибочно обвиняемого «барнаульского маньяка» требует компенсацию

Виталий Манишин был осужден в прошлом году Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю.

Семья Александра Анисимова, который был ошибочно обвиняемого в убийстве студенток в начале 2000-х годов, подала иск на 70 миллионов рублей. Они требуют компенсации за моральный ущерб и травлю, которой подверглись. Об этом сообщает паблик «Барнаул22».

Расследование тогда началось с составления фоторобота, который был похож на Анисимова. Студентки также указали на него, заявив, что он подходил к ним и предлагал помощь, выдавая себя за декана экономического факультета. Когда 45-летнего мужчину арестовали, у него дома обнаружили оружие и инструменты, которые могли быть использованы для совершения преступления. В итоге он признался в убийствах, заявив, что совершал их ради наживы.

Во время следственного эксперимента Анисимов выпал из окна многоэтажки и погиб. После его смерти его семья столкнулась с травлей: дети стали жертвами издевательств в школе, и их обвиняли в преступлениях отца, что нанесло им серьёзный психологический ущерб.

В марте 2024 года уголовное дело против Анисимова было прекращено, так как его непричастность была доказана. Настоящим «политеховским маньяком» оказался бывший чиновник Виталий Манишин. Теперь семья Анисимова намерена добиться компенсации за репутационные потери и моральные страдания, которые они пережили из-за ошибочного обвинения.

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