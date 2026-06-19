«Единая Россия» утвердила списки кандидатов на выборы в Алтайское Заксобрание

АКЗС Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

19 июня на конференции реготделения «Единой России» утвердили списки кандидатов, которых партия выдвинет на одномандатных округах и по территориальным группам на грядущих выборах в Алтайское краевое Законодательное собрание, сообщает «Банкфакс» со ссылкой на краевую ячейку партии.

Первую тройку кандидатов в общекраевом списке в итоге возглавил губернатор Виктор Томенко. Второе и третье место заняли спикер АКЗС Александр Романенко и гендиректор Барнаульского завода АТИ Артем Шамков.

Остальной список выдвиженцев выглядит следующим образом:

Территориальная группа № 1

Анна Ведлер

Ольга Гарш

Ярослав Ильичев Павловия

Сергей Давыденко

Екатерина Резниченко

Территориальная группа № 2

Сергей Ливадний

Александр Бокк

Олег Левченко

Татьяна Чугреева

Виктория Фоменко

Территориальная группа № 3

Василий Рощупкин

Денис Голобородько

Сергей Егоркин

Наталья Ромащенко

Ирина Шлее

Территориальная группа № 4

Антон Теслин

Анатолий Карий

Артем Дедков

Павел Дзюба

Марина Лягушкина

Территориальная группа № 5

Дмитрий Беляев

Андрей Шалыгин

Дмитрий Васильев

Алексей Марин

Светлана Шитова

Территориальная группа № 6

Владимир Громов

Максим Башкатов

Татьяна Калужина

Ольга Ершова

Михаил Радченко

Территориальная группа № 7

Евгений Смирнов

Татьяна Косинова

Владимир Усольцев

Марина Вернигор

Оксана Покутина

Территориальная группа № 8

Константин Молчанов

Ольга Антюфриева

Владимир Классен

Кристина Юстус

Владимир Поломошнов

Территориальная группа № 9

Ксения Белоусова

Олег Агеев

Евгений Часовских

Георгий Камилов

Альбина Завалишина

Территориальная группа № 10

Игорь Левин

Лидия Другова

Игорь Мелиев

Елена Тарасова

Константин Лаптев

Территориальная группа № 11

Алина Бушуева

Людмила Бибикова

Александр Мишин

Наталья Чужикова

Марина Плотникова

Территориальная группа № 12

Иван Гладких

Галина Нечаева

Наталья Пьянкова

Ольга Богомолова

Николай Елясов

Территориальная группа № 13

Владимир Лещенко

Олег Акимов

Ирина Беляева

Елена Евпет

Эльдар Керимов

Территориальная группа № 14

Дмитрий Рождественский

Роман Куранов

Татьяна Басаргина

Лариса Чаплыгина

Валентина Белозерова

Территориальная группа № 15

Александр Траутвейн

Тамара Акелькина

Ирина Каратаева

Александр Санков

Александр Григорьев

Территориальная группа № 16

Андрей Максимов

Оксана Демирова

Константин Антропов

Виктор Доровских

Лариса Осокина

Территориальная группа № 17

Иван Субчев

Наталья Кувшинова

Татьяна Цаберябая

Алексей Емельянов

Константин Панкратьев

Территориальная группа № 18

Павел Кравченко

Наталья Астахова

Наталья Привалова

Светлана Вальковская

Екатерина Борик

Территориальная группа № 19

Кристина Гудочкина

Оксана Дубровская

Александр Агапов

Сергей Карпов

Маргарита Тарасова

Территориальная группа № 20

Инна Борисенко

Татьяна Захарова

Нина Сальская

Елена Бутузова

Анастасия Ануфриева

Территориальная группа № 21

Марина Понкрашева

Марина Функ

Алиса Гальских

Дмитрий Беленков

Максим Трухин

Территориальная группа № 22

Юрий Ряполов

Наталия Еремина

Сергей Акопян

Юлия Окользина

Алина Шиян

Территориальная группа № 23

Сергей Струченко

Елена Ананина

Наталия Янина

Лариса Лушакова

Наталья Солодянкина

Территориальная группа № 24

Алина Горлова

Оксана Иванова

Ирина Абрамова

Елена Знаемова

Оксана Анисимова

Территориальная группа № 25

Александр Берестенников

Ирина Сажаева

Наталья Симоненко

Ольга Черникова

Александр Смелов

Территориальная группа № 26

Роман Ильин

Лариса Вялкова

Николай Савинский

Сергей Ездин

Галина Буймова

Территориальная группа № 27

Светлана Бочкова

Евгений Непомнящих

Елена Измайлова

Игорь Гребельный

Евгений Мамчур

Территориальная группа № 28

Павел Авкопашвили

Александр Ельников

Наталья Соболева

Олег Сергеев

Алена Лубенец

Территориальная группа № 29

Елена Азарова

Галина Роголева

Мария Третьякевич

Ольга Гольдберг

Евгения Картушина

Территориальная группа № 30

Елена Метель

Инна Рязанова

Станислав Дерягин

Андрей Гоняаров

Надежда Маркова

Территориальная группа № 31

Сергей Михайлов

Юлия Матусевич

Лариса Скиба

Елена Речкова

Екатерина Пабст

Территориальная группа № 32

Наталья Быкова

Людмила Бузунова

Владимир Ларин

Маргарита Карпова

Валерия Fольцова

Территориальная группа № 33

Антон Семергеев

Екатерина Золотарева

Ирина Алексеева

Александр Выжимов

Дарья Гайрат

Территориальная группа № 34

Михаил Попов

Надежда Сазонова

Юрий Ямилов

Антон Сорокин

Инна Крюякова

Одномандатный избирательный округ № 2

Никита Кожанов

Одномандатный избирательный округ № 3

Петр Боос

Одномандатный избирательный округ № 4

Алексей Кривенко

Одномандатный избирательный округ № 5

Александр Кузьменко

Одномандатный избирательный округ № 6

Сергей Серов

Одномандатный избирательный округ № 7

Ирина Солнцева

Одномандатный избирательный округ № 8

Юрий Матвейко

Одномандатный избирательный округ № 9

Владимир Попов

Одномандатный избирательный округ № 10

Александр Романенко

Одномандатный избирательный округ № 11

Максим Кочев

Одномандатный избирательный округ № 12

Владимир Пелеганчук

Одномандатный избирательный округ № 13

Константин Ежов

Одномандатный избирательный округ № 14

Татьяна Ильюченко

Одномандатный избирательный округ № 15

Вадим Смагин

Одномандатный избирательный округ № 16

Игорь Панарин

Одномандатный избирательный округ № 17

Сергей Бочаров

Одномандатный избирательный округ № 18

Александр Сафонов

Одномандатный избирательный округ № 19

Михаил Разливинский

Одномандатный избирательный округ № 20

Александр Локтев

Одномандатный избирательный округ № 21

Ирина Лазаренко

Одномандатный избирательный округ № 22

Дмитрий Денисов

Одномандатный избирательный округ № 23

Сергей Писарев

Одномандатный избирательный округ № 24

Дмитрий Аганов

Одномандатный избирательный округ № 25

Иван Огнев

Одномандатный избирательный округ № 26

Александр Лисицын

Одномандатный избирательный округ № 27

Владислав Вакаев

Одномандатный избирательный округ № 28

Вячеслав Перерядов

Одномандатный избирательный округ № 29

Евгений Носенко

Одномандатный избирательный округ № 30

Андрей Абрамов

Одномандатный избирательный округ № 31

Сергей Ларейкин

Одномандатный избирательный округ № 32

Григорий Бахтин

Одномандатный избирательный округ № 33

Сергей Черноиванов

Одномандатный избирательный округ № 34

Виктор Зобнев