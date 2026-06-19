«Единая Россия» утвердила списки кандидатов на выборы в Алтайское Заксобрание

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
19 июня на конференции реготделения «Единой России» утвердили списки кандидатов, которых партия выдвинет на одномандатных округах и по территориальным группам на грядущих выборах в Алтайское краевое Законодательное собрание, сообщает «Банкфакс» со ссылкой на краевую ячейку партии.
Первую тройку кандидатов в общекраевом списке в итоге возглавил губернатор Виктор Томенко. Второе и третье место заняли спикер АКЗС Александр Романенко и гендиректор Барнаульского завода АТИ Артем Шамков.
Остальной список выдвиженцев выглядит следующим образом:
Территориальная группа № 1
Анна Ведлер
Ольга Гарш
Ярослав Ильичев Павловия
Сергей Давыденко
Екатерина Резниченко
Территориальная группа № 2
Сергей Ливадний
Александр Бокк
Олег Левченко
Татьяна Чугреева
Виктория Фоменко
Территориальная группа № 3
Василий Рощупкин
Денис Голобородько
Сергей Егоркин
Наталья Ромащенко
Ирина Шлее
Территориальная группа № 4
Антон Теслин
Анатолий Карий
Артем Дедков
Павел Дзюба
Марина Лягушкина
Территориальная группа № 5
Дмитрий Беляев
Андрей Шалыгин
Дмитрий Васильев
Алексей Марин
Светлана Шитова
Территориальная группа № 6
Владимир Громов
Максим Башкатов
Татьяна Калужина
Ольга Ершова
Михаил Радченко
Территориальная группа № 7
Евгений Смирнов
Татьяна Косинова
Владимир Усольцев
Марина Вернигор
Оксана Покутина
Территориальная группа № 8
Константин Молчанов
Ольга Антюфриева
Владимир Классен
Кристина Юстус
Владимир Поломошнов
Территориальная группа № 9
Ксения Белоусова
Олег Агеев
Евгений Часовских
Георгий Камилов
Альбина Завалишина
Территориальная группа № 10
Игорь Левин
Лидия Другова
Игорь Мелиев
Елена Тарасова
Константин Лаптев
Территориальная группа № 11
Алина Бушуева
Людмила Бибикова
Александр Мишин
Наталья Чужикова
Марина Плотникова
Территориальная группа № 12
Иван Гладких
Галина Нечаева
Наталья Пьянкова
Ольга Богомолова
Николай Елясов
Территориальная группа № 13
Владимир Лещенко
Олег Акимов
Ирина Беляева
Елена Евпет
Эльдар Керимов
Территориальная группа № 14
Дмитрий Рождественский
Роман Куранов
Татьяна Басаргина
Лариса Чаплыгина
Валентина Белозерова
Территориальная группа № 15
Александр Траутвейн
Тамара Акелькина
Ирина Каратаева
Александр Санков
Александр Григорьев
Территориальная группа № 16
Андрей Максимов
Оксана Демирова
Константин Антропов
Виктор Доровских
Лариса Осокина
Территориальная группа № 17
Иван Субчев
Наталья Кувшинова
Татьяна Цаберябая
Алексей Емельянов
Константин Панкратьев
Территориальная группа № 18
Павел Кравченко
Наталья Астахова
Наталья Привалова
Светлана Вальковская
Екатерина Борик
Территориальная группа № 19
Кристина Гудочкина
Оксана Дубровская
Александр Агапов
Сергей Карпов
Маргарита Тарасова
Территориальная группа № 20
Инна Борисенко
Татьяна Захарова
Нина Сальская
Елена Бутузова
Анастасия Ануфриева
Территориальная группа № 21
Марина Понкрашева
Марина Функ
Алиса Гальских
Дмитрий Беленков
Максим Трухин
Территориальная группа № 22
Юрий Ряполов
Наталия Еремина
Сергей Акопян
Юлия Окользина
Алина Шиян
Территориальная группа № 23
Сергей Струченко
Елена Ананина
Наталия Янина
Лариса Лушакова
Наталья Солодянкина
Территориальная группа № 24
Алина Горлова
Оксана Иванова
Ирина Абрамова
Елена Знаемова
Оксана Анисимова
Территориальная группа № 25
Александр Берестенников
Ирина Сажаева
Наталья Симоненко
Ольга Черникова
Александр Смелов
Территориальная группа № 26
Роман Ильин
Лариса Вялкова
Николай Савинский
Сергей Ездин
Галина Буймова
Территориальная группа № 27
Светлана Бочкова
Евгений Непомнящих
Елена Измайлова
Игорь Гребельный
Евгений Мамчур
Территориальная группа № 28
Павел Авкопашвили
Александр Ельников
Наталья Соболева
Олег Сергеев
Алена Лубенец
Территориальная группа № 29
Елена Азарова
Галина Роголева
Мария Третьякевич
Ольга Гольдберг
Евгения Картушина
Территориальная группа № 30
Елена Метель
Инна Рязанова
Станислав Дерягин
Андрей Гоняаров
Надежда Маркова
Территориальная группа № 31
Сергей Михайлов
Юлия Матусевич
Лариса Скиба
Елена Речкова
Екатерина Пабст
Территориальная группа № 32
Наталья Быкова
Людмила Бузунова
Владимир Ларин
Маргарита Карпова
Валерия Fольцова
Территориальная группа № 33
Антон Семергеев
Екатерина Золотарева
Ирина Алексеева
Александр Выжимов
Дарья Гайрат
Территориальная группа № 34
Михаил Попов
Надежда Сазонова
Юрий Ямилов
Антон Сорокин
Инна Крюякова
Одномандатный избирательный округ № 2
Никита Кожанов
Одномандатный избирательный округ № 3
Петр Боос
Одномандатный избирательный округ № 4
Алексей Кривенко
Одномандатный избирательный округ № 5
Александр Кузьменко
Одномандатный избирательный округ № 6
Сергей Серов
Одномандатный избирательный округ № 7
Ирина Солнцева
Одномандатный избирательный округ № 8
Юрий Матвейко
Одномандатный избирательный округ № 9
Владимир Попов
Одномандатный избирательный округ № 10
Александр Романенко
Одномандатный избирательный округ № 11
Максим Кочев
Одномандатный избирательный округ № 12
Владимир Пелеганчук
Одномандатный избирательный округ № 13
Константин Ежов
Одномандатный избирательный округ № 14
Татьяна Ильюченко
Одномандатный избирательный округ № 15
Вадим Смагин
Одномандатный избирательный округ № 16
Игорь Панарин
Одномандатный избирательный округ № 17
Сергей Бочаров
Одномандатный избирательный округ № 18
Александр Сафонов
Одномандатный избирательный округ № 19
Михаил Разливинский
Одномандатный избирательный округ № 20
Александр Локтев
Одномандатный избирательный округ № 21
Ирина Лазаренко
Одномандатный избирательный округ № 22
Дмитрий Денисов
Одномандатный избирательный округ № 23
Сергей Писарев
Одномандатный избирательный округ № 24
Дмитрий Аганов
Одномандатный избирательный округ № 25
Иван Огнев
Одномандатный избирательный округ № 26
Александр Лисицын
Одномандатный избирательный округ № 27
Владислав Вакаев
Одномандатный избирательный округ № 28
Вячеслав Перерядов
Одномандатный избирательный округ № 29
Евгений Носенко
Одномандатный избирательный округ № 30
Андрей Абрамов
Одномандатный избирательный округ № 31
Сергей Ларейкин
Одномандатный избирательный округ № 32
Григорий Бахтин
Одномандатный избирательный округ № 33
Сергей Черноиванов
Одномандатный избирательный округ № 34
Виктор Зобнев