Самозанятые жители Алтая могут оформить оплачиваемый больничный

Право на получение больничного пособия возникает спустя полгода после уплаты годового взноса либо полугода ежемесячных перечислений Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Самозанятые жители Алтайского края теперь могут получать оплачиваемые больничные листы, сообщает ЦУР.

Для этого необходимо зарегистрироваться в региональном отделении Социального фонда и определиться с размером страховой суммы – 35 или 50 тысяч рублей в год. Именно этот выбор влияет на величину выплат по временной нетрудоспособности.

Страховые взносы разрешается вносить как помесячно, так и единовременным платежом за весь год. Право на получение больничного пособия возникает спустя полгода после уплаты годового взноса либо после шести месяцев регулярных ежемесячных перечислений. Размер самого пособия зависит от продолжительности стажа и периода уплаты взносов.

Тариф составляет 3,84% от выбранной страховой суммы. Соответственно, при сумме 35 тыс. рублей ежемесячный платёж равен 1 344 руб., а годовой – 16 128 руб. При сумме 50 тыс. рублей месячный взнос составит 1 920 руб., годовой – 23 040 руб.

Подать заявление можно несколькими способами: через мобильное приложение «Мой налог», портал Госуслуг или при личном визите в клиентскую службу СФР.

О возникновении права на выплаты заявитель будет уведомлён в автоматическом режиме.