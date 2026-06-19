Бийскую семью с девятью детьми наградили орденом «Родительская слава»

Семья Мироненко Фото: пресс-службы правительства Алтайского края.

Накануне Дня России губернатор Виктор Томенко вручил жителям региона государственные награды Российской Федерации. Торжественное мероприятие прошло в большом зале правительства Алтайского края. Среди награжденных была и бийская семья Мироненко.

Как отмечают в администрации города, супруги Татьяна и Владимир воспитывают девятерых детей. Родители прививают им нравственные ценности, интерес к знаниям и уважение к труду. Дети в семье растут разносторонне развитыми. Некоторые уже выбрали жизненный путь. Так, старший сын Валерий с апреля 2023 года участвует в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции. За службу он удостоен ряда наград

Дочери Калерия и Вера окончили Бийский медицинский колледж по специальности «Лечебное дело».

Другие дети – Мария, Иван, Гавриил, Елизавета, Лидия – обучаются в Православной школе во имя праведного Иоанна Кронштадтского. Ребята показывают хорошие результаты в учёбе, занимают призовые места на олимпиадах, увлекаются спортом, развивают физическую силу и выносливость, а также раскрывают свои таланты в творчестве.

Младший сын Вячеслав ещё мал, но уже проявляет творческие задатки – любит рисовать и лепить.

Татьяна Владимировна активно участвует в образовательном процессе детей, приобщая их к культуре и искусству. Владимир Степанович служит для них примером ответственного и трудолюбивого человека. Он успешно совмещает профессиональную деятельность с воспитанием, передавая детям практические навыки, необходимые в быт

Все члены семьи принимают активное участие в общественной, культурной и спортивной жизни города, являются прихожанами Домового храма.

В 2024 году семья Мироненко стала призёром краевой эстафеты родительского подвига «Согрей теплом родительского сердца» в номинации «Многодетная семья».