На Алтае участникам СВО и их семьям оказывают 86 мер поддержки

Инвалиды боевых действий имеют право на 50-процентную компенсацию оплаты ЖКУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае действует 86 различных мер поддержки участников СВО и их семей, сообщили в Министерстве социальной защиты региона.

Из них 39 установлены на федеральном уровне, 36 – на региональном, ещё 11 относятся к муниципальным. Комплекс мер призван обеспечить решение широкого круга жизненно важных вопросов – от социальной, бытовой и медицинской помощи до психологической и юридической поддержки.

С 2026 года перечень мер поддержки был расширен. В частности, ветераны боевых действий, участвовавшие в СВО, уволенные с военной службы и имеющие статус безработных или ищущих работу, а также их супруги (в случае наличия у ветерана инвалидности I или II группы) теперь могут заключить социальный контракт на открытие собственного дела без учёта критериев нуждаемости.

Кроме того, участникам СВО и членам их семей, а в случае гибели – членам семьи погибшего, вместо получения земельного участка, предусмотрена альтернативная выплата в размере 200 тысяч рублей.

Также в крае действуют три направления поддержки, связанные с газификацией домовладений, – общий размер помощи по ним достигает 100 тысяч рублей.

Ветеранам боевых действий предоставляется и компенсация в размере 50% от расходов на оплату жилья. Инвалиды боевых действий имеют право на 50-процентную компенсацию по всем жилищно-коммунальным услугам.

Участники СВО и ветераны боевых действий также могут бесплатно получить юридическую и психологическую поддержку. Для этого организована работа психологического онлайн-кабинета и мобильного офиса, функционируют телефон доверия и кризисные линии. Получить помощь психолога можно во всех территориях края.

Участники СВО имеют внеочередное право на получение социальной помощи в учреждениях соцзащиты, а члены их семей обслуживаются в приоритетном порядке.