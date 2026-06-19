На Алтае число высокобалльников по профильной математике выросло в два раза

Доля выпускников, сделавших выбор на профильной математике в этом году, увеличилась на 3,8% Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае подведены итоги ЕГЭ по профильной математике. Данные свидетельствует о существенном улучшении результатов в сравнении с предыдущим годом: число выпускников, набравших высокие баллы, возросло более чем в два раза, сообщает региональный Минобр.

В 2026 году 361 человек получил результат свыше 80 баллов, тогда как годом ранее таких выпускников насчитывалось 174. Отмечен и прирост количества стобалльников: в текущем году их четверо, тогда как в 2025-м максимальный балл показали трое учеников.

Как отмечают в Минобре края, прогресс во многом обусловлен изменением образовательных приоритетов школьников. В регионе устойчиво растёт интерес к естественно-научным предметам. Доля выпускников, выбравших профильную математику в этом году, увеличилась на 3,8% по сравнению с прошлым.

Как ранее отмечала заместитель министра образования и науки края Лариса Терновая, позитивная динамика прослеживается не только в количестве сдающих, но и в уровне подготовки: за последние четыре года средний тестовый балл по профильной математике вырос на 8 баллов.