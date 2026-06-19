Скончался 100-летний ветеран из Новоалтайска Илья Саньков

Ветеран умер 19 июня Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

19 июня на 101-м году жизни ушёл из жизни Илья Саньков – Почётный гражданин Новоалтайска и ветеран Великой Отечественной войны, сообщает горадминистрация.

Илья Тихонович появился на свет 2 августа 1925 года в селе Леньки Благовещенского района Алтайского края. В феврале 1943-го, в 18 лет, его призвали в армию. В течение 1943–1944 годов он обучался в 35-м запасном полку в Новосибирске, а в марте 1944-го добровольцем отправился на передовую. Боевой путь проходил в составе истребительного артиллерийского полка на 2-м Прибалтийском, 1-м и 4-м Украинском фронтах, где командовал орудием.

После завершения войны Илья Тихонович продолжил военную службу. С 1950 по 1955 год был заместителем командира танковой дивизии по политической части в ГДР. В декабре 1955-го его демобилизовали в звании лейтенанта по состоянию здоровья.

В мирное время Саньков окончил Уральский лесной институт, получив квалификацию инженера лесного хозяйства, и вся его дальнейшая трудовая биография была связана с лесом. В годы своей профессиональной деятельности он разработал и внедрил уникальную методику восстановления вырубленных лесных площадей без посева и посадки, что дало значительный экономический эффект.

После выхода на пенсию ветеран занялся литературным творчеством – написал серию очерков «Воспоминания о войне», проводил встречи со школьниками и лидерами детских организаций в городском детско-юношеском центре, активно занимался с молодёжью.

За свои заслуги Илья Тихонович был удостоен множества наград. В 2025 году ему присвоено звание «Почётный гражданин города Новоалтайска».