Порядка 170 млн рублей направили на Алтае на обновление трассы до Казахстана

В текущем сезоне дорожники намерены обновить 1,5 км полотна Фото: Минтранс Алтайского края.

В Алтайском крае проводятся работы по обновлению участка трассы Круглое – Лаптев Лог – Топольное – граница с Республикой Казахстан в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ремонт выполняется на отрезке с 0-го по 5-й километр в Угловском районе, сообщает региональный Минтранс.

Объект является переходящим на следующий год: в текущем сезоне дорожники намерены обновить 1,5 км полотна, а оставшиеся 3,5 км отремонтируют в 2027 году. Общий объём выделенного финансирования составляет почти 170 млн рублей.

На данный момент специалисты Юго-Западного ДСУ уже завершили демонтаж старого дорожного покрытия и устроили прочную основу из щебёночно-песчаной смеси. Это обеспечит равномерное распределение нагрузок от транспорта и предотвратит образование просадок и трещин в дальнейшем.

В июле ремонтные работы активизируются и перейдут в основную стадию. Для увеличения срока службы дороги и повышения её несущей способности подрядчик будет использовать технологию холодного ресайклинга с укреплением основания цементом. Благодаря этому трасса сможет выдерживать более интенсивное движение без потери эксплуатационных свойств. Затем будет уложен асфальтобетон, укреплены обочины и установлены дорожные знаки. Помимо этого, нанесут разметку из термопластика.

Данная дорога играет ключевую роль в транспортной сети, поскольку она не только соединяет удалённые сёла между собой, но и является основным маршрутом к международному автомобильному пункту пропуска «Топольное», осуществляющему контроль на границе с Казахстаном.