Почти 500 человек пострадали на Алтае за неделю от укусов клещей

Сезон кдещей продолжается Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшую неделю от укусов клещей пострадал 471 житель Алтайского края. С начала эпидемического сезона (с 27 марта 2026 года) зафиксировано 5997 случаев присасывания, при этом 1515 из них приходятся на жителей Барнаула, сообщает алтайское управление Роспотребнадзора.

При этом зарегистрировано 147 случаев подозрения на сибирский клещевой тиф, из них 14 – у детей; 23 случая подозрения на иксодовый клещевой боррелиоз (включая шестерых детей); а также 11 случаев подозрения на клещевой энцефалит, в том числе у двух несовершеннолетних.

Лабораторные исследования снятых с пострадавших клещей показали, что в 17,3% особей выявлен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, а в 4,9% – вирус клещевого энцефалита. Все лица, укушенные инфицированными клещами, получили профилактическое лечение.