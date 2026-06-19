Почти 5 млн яиц отправили с начала года с Алтая в Монголию

Перед отгрузкой каждая партия проходила проверку. Фото: алтайское управление Россельхознадзора

С начала 2026 года под контролем специалистов алтайского управления Россельхознадзора в Монголию было экспортировано 19 партий яиц общим объёмом 4,9 млн штук, сообщили в ведомстве.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки увеличились более чем в два раза: тогда в Монголию отправили около 2 млн штук яиц.

Вся экспортируемая продукция прошла обязательные процедуры подтверждения соответствия требованиям страны-импортёра по показателям безопасности. В том числе были проведены лабораторные исследования в аккредитованной лаборатории, подведомственной Россельхознадзору.

Перед отгрузкой каждая партия проходила проверку инспекторами управления Россельхознадзора. Специалисты осуществляли документарный и лабораторный контроль продукции. По итогам проведённых проверок на все партии были оформлены экспортные ветеринарные сертификаты.