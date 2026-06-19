В барнаульской Березовке по инициативе жителей отремонтировали участок улицы

Длина участка - 220 метров Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В барнаульском поселке Березовка заасфальтировали участок улицы Южной от дома №18 до пересечения с улицей Озерной. Ремонт провели в рамках проекта поддержки местных инициатив, сообщает мэрия.

Устройство асфальтового покрытия велось на участке протяженностью 220 метров. Общая стоимость работ составила чуть более 3 млн рублей. Из них около 1,5 млн выделено из бюджета Алтайского края, чуть меньше - из бюджета города, инициативные платежи населения составили 331 тыс. рублей.

«Мы проделали большую работу: собрали подписи, оформили заявку. Проект поддержки местных инициатив работает, и наши усилия привели к началу ремонта», — отметил руководитель инициативной группы местных жителей.

Особое внимание уделено контролю качества. По окончании всех работ будет проведена процедура выемки керна (образца) асфальтобетонного покрытия. Лабораторный анализ позволит точно измерить толщину слоя и проверить его соответствие всем технормам и стандартам.