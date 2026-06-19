Проект нового маслозавода утвердил градосовет в Барнауле

На предприятии будет организован выпуск растительного масла Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

17 июня градостроительный совет Барнаула одобрил проект нового маслоэкстракционного цеха компании «Сибирская семечка», пишет Толк.

С презентацией выступил архитектор Владимир Золотов. По его словам, над разработкой проекта трудились несколько команд специалистов.

Производственный объект планируется построить по адресу: проспект Космонавтов, 48. Площадь здания превысит 2 тысячи квадратных метров. На предприятии будет организован выпуск растительного масла.

Представитель инвестора сообщил, что большая часть необходимого технологического оборудования уже приобретена. В настоящее время проект проходит проверку на соответствие всем установленным, достаточно строгим требованиям.

Новый корпус свяжут транспортерами с расположенными рядом объектами производственной инфраструктуры.

Член градосовета Евгений Носенко подчеркнул, что данный проект является редким примером удачного подхода, когда архитектурные решения изначально разрабатывались на основе технического задания с учетом специфики технологического процесса. По его словам, зачастую предприятиям приходится адаптироваться к типовым строительным решениям.

По итогам обсуждения участники градосовета поддержали проект. Также одобрение получил связанный с ним проект размещения на том же участке объекта дорожного сервиса, который компания будет использовать для собственных нужд.