28 машин скорой помощи получили алтайские больницы накануне Дня медика

Ключи вручил губернатор Фото: пресс-службы правительства Алтайского края.

Ко Дню медицинского работника губернатор Алтайского края Виктор Томенко передал новую партию автомобилей скорой помощи. Эти машины будут использоваться медиками в Барнауле, Бийске и других районах региона.

На приобретение 28 автомобилей из краевого бюджета было направлено около 150 миллионов рублей. Впервые реанимобиль поступил в кардиодиспансер края — он предназначен для транспортировки наиболее тяжелых пациентов. Работа по обновлению автопарка ведется на постоянной основе. Сегодня он включает 340 машин, часть из которых закуплена при федеральной поддержке.

За последние пять лет для медицинских учреждений региона приобрели около 200 новых автомобилей. На эти цели было выделено свыше 800 миллионов рублей. Каждый пятый автомобиль относится к реанимобилям класса «С» — специализированным машинам скорой помощи, предназначенным для оказания экстренной, включая реанимационную, помощи пациентам в тяжелом состоянии непосредственно во время перевозки.