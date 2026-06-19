Автоцистерна с растительным маслом опрокинулась в Алтайском крае

ГАИ устанавливает обстоятельства и причины аварии Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На трассе в Алтайском крае утром 18 июня произошло опрокидывание автоцистерны, перевозившей растительное масло.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария была зафиксирована около 9:30 на 198-м километре федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт» в районе Зудилово. За рулем автомобиля ГАЗ находился 63-летний водитель. Он перевозил растительное масло в цистерне, однако в пути транспортное средство опрокинулось на крышу, а содержимое вылилось на дорогу.

ГАИ устанавливает обстоятельства и причины аварии. Очисткой дороги от масла занимались сотрудники МЧС. Сведений о пострадавших нет.