Проект капремонта налоговой в Барнауле забраковала Госэкспертиза

Проект здания разработал барнаульский архитектор Владимир Золотов Фото: Виталий БАРАБАШ. Перейти в Фотобанк КП

Проект капитального ремонта здания налоговой службы в центре Барнаула не получил положительное заключение государственной экспертизы. Информация об этом опубликована в реестре ГИС «ЕГРЗ», пишет Толк.

Речь идет о здании, расположенном по адресу: пр. Социалистический, 47. Подготовкой проектно-сметной документации для его капитального ремонта занималась алтайская компания «СМР». Контракт с организацией региональное управление ФНС заключило еще в 2023 году. Тогда подрядчик согласился выполнить работы за 7,9 млн рублей при начальной цене закупки в 15,8 млн рублей.

В соответствии с техническим заданием подрядчику предстояло подобрать новый цвет фасада, обследовать несущие конструкции объекта, выполнить инженерные изыскания фундамента и грунта, а также разработать топографический план участка. Кроме того, проектную документацию требовалось согласовать во всех необходимых инстанциях, в том числе в Главгосэкспертизе Москвы.

Напомним, проект здания налоговой службы на Социалистическом проспекте разработал барнаульский архитектор Владимир Золотов. Строительство высотного здания вела компания «СтройГАЗ» в период с 2006 по 2008 год. Капитальный ремонт объекта уже проводился в 2021 году. Победителем тендера тогда стала компания «АлтайСтройПодряд». Стоимость выполненных работ составила 19,1 млн рублей.