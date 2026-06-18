На Алтае дети получили тяжелые ожоги при взрыве самодельного устройства

Оба пострадавших госпитализированы и проходят лечение в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В алтайском селе Половинкино дети получили тяжёлые ожоги при взрыве самодельного устройства. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка.

Как рассказала участница сообщества «Инцидент Рубцовск», вечером 17 июня на улице Советской двое мальчиков 2010 и 2012 годов рождения нашли в заброшенном доме порох и изготовили из него самодельный взрывпакет. Около 21 часа привели устройство в действие прямо в помещении. Оба пострадавших госпитализированы и проходят лечение в Барнауле. Один из подростков - с тяжёлыми ожогами, у него повреждено 73% поверхности тела, серьёзно пострадало лицо.

В отделе МВД «Рубцовский» по факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельств. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа также проводится проверка причин и условий произошедшего, соблюдения федерального законодательства.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - отметила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.