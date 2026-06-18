Бастрыкин заинтересовался ситуацией с исторической заброшкой в Барнауле

24 апреля в здании произошел пожар Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Центральный аппарат Следственного комитета России затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о ненадлежащем содержании памятника архитектуры в Барнауле, сообщили в ведомстве.

Ранее в соцсетях и СМИ писали, что бывший Дом инженерно-технических работников на пр. Ленина, 94, который имеет статус памятника архитектуры, находится в аварийном состоянии. Несмотря на то, что здание огорожено, 24 апреля в нем произошел пожар.

Отмечается, что ранее планировалось подготовить проектно-сметную документацию для капремонта, но работы отменили. Следком по Алтайскому краю по данному факту возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

Председатель СК России Александр дал поручение руководителю СУ СК по Алтайскому краю Игорю представить доклад о ходе и предварительных результатах расследования.