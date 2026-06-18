В Барнауле перекроют участок проспекта Социалистического с 24 июня

Работы начнутся на следующей неделе Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

Жителям Барнаула напомнили про работы в районе пересечения проспекта Социалистического и улицы Интернациональной. Здесь на неделю ограничат движение. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

С 24 июня по 1 июля будет временно ограничено движение транспорта на проспекте Социалистическом в районе пересечения с улицей Интернациональной. Это связано с реконструкцией водопровода диаметром 200 мм на Интернациональной.

«Росводоканал Барнаул» обновляет участок сети протяжённостью 260 метров, чтобы повысить надёжность водоснабжения центральной части города. Все работы, включая благоустройство территории, планируется завершить к 20 июля. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать временные дорожные знаки и правила дорожного движения. Также рекомендуется заранее выбирать маршруты объезда на указанном участке.