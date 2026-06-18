Отключение воды будет продолжаться несколько дней Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Железнодорожном районе Барнаула на несколько дней отключат горячую воду. Как сообщили в пресс-службе СГК, это связано с диагностикой теплосетей.

Работы будут проводить внутри труб тепломагистрали М-21 диаметром 700 мм. С помощью телеуправляемых комплексов проверят состояние сварных швов, толщину металла, а также наличие деформации и коррозии. Работа позволит улучшить качество тепло- и горячего водоснабжения почти для 3700 горожан.

На время проведения работ с 10:00 19 июня до 12:00 24 июня будет приостановлено горячее водоснабжение на нескольких улицах. Посмотреть список можно по ссылке.

Всего будет проверено 18 км магистральных теплосетей. Если робот найдет повреждения, их устранят в краткие сроки.