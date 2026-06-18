В поликлинике Барнаула начали применять телемедицину для выписки рецептов

Поликлиника №14 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В барнаульской поликлинике № 14 начали применять телемедицинские консультации для выписки льготных рецептов на лекарства, сообщает «АП».

Консультация представляет собой дистанционное взаимодействие между доктором и пациентом по телефону, без личного визита.

Услуга предназначена для взрослых пациентов поликлинического отделения №2 (включая Власиху и Новосиликатный); граждан, прошедших диспансеризацию в текущем году; лиц, не имеющих пропусков по диспансерной явке.

Главный врач Дмитрий Денисов пояснил, что пока это пилотный проект, который реализуется только в поликлиническом отделении №2. Он уточнил, что ежедневно у двух специалистов открываются талоны на телемедицинские консультации, и в назначенное время они созваниваются с пациентами, уточняя данные для идентификации личности, выясняя жалобы и общее самочувствие.

Запись на телемедицинскую консультацию ведётся через регистратуру. В перспективе руководство поликлиники рассчитывает, что такая опция появится и по линии 122. После отработки пилотного режима в учреждении планируют распространить дистанционные консультации на всю зону обслуживания при условии прохождения пациентом диспансеризации и отсутствия пропусков по диспансерной явке.