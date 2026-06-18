Минобороны организовало телемост из зоны СВО со студентами алтайских вузов

Студенты задавали вопросы и получали подробные ответы Фото: Минобороны РФ.

В зоне проведения специальной военной операции организовали телемост между военнослужащими соединения войск беспилотных систем группировки «Центр» и студентами алтайских учебных заведений, сообщили в Минобороны РФ. Мероприятие прошло при участии представителей регионального военного комиссариата и приглашённых гостей. Главным участником встречи стал Владимир Горовенко – студент Алтайского государственного технического университета им. Ползунова, который принял решение заключить контракт с Минобороны России для прохождения службы в войсках беспилотных систем.

Уроженец Алтайского края проходил обучение в Барнауле, взял академический отпуск и отправился защищать Родину. Благодаря своим аналитическим навыкам и хорошему владению компьютерной техникой он получил назначение на должность оператора ударных FPV-дронов в подразделении беспилотников. Уже несколько месяцев он эффективно решает боевые задачи на Добропольском направлении СВО.

Как рассказал Владимир Горовенко, контракт он подписал на втором курсе, когда осваивал специальность инженера-конструктора машиностроительных производств. Он отметил, что это было его личным решением и осознанным выбором, направленным на поддержку сослуживцев, выполняющих боевые задачи.

Общение проходило в тёплой, дружеской обстановке. В ходе телемоста студенты задавали вопросы, волновавшие их, и получали подробные ответы. Студенты выразили бойцам благодарность за смелость и самоотверженность, а военнослужащие, в свою очередь, пожелали молодым людям успехов в учёбе и спортивных достижениях.

В Минобороны отметили, что такие мероприятия позволяют бойцам чувствовать поддержку, а студентам – лучше понимать специфику военной службы.