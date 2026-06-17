Республика Алтай подписала соглашение о сотрудничестве с компанией S7

Подписание соглашения. Фото: социальные сети Александра Прокопьева

Председатель правительства Республики Алтай Александр Прокопьев встретился с генеральным директором S7 Group Дмитрием Куделькиным. На встрече обсудили результаты и перспективы развития авиаперевозок в регионе.

Александр Прокопьев сообщил, что в этом году S7 Airlines обеспечивает регулярное авиасообщение Горно-Алтайска с Москвой, Санкт-Петербургом, Новосибирском, Иркутском и Красноярском.

«Такая транспортная доступность повышает мобильность населения Республики Алтай и, безусловно, улучшает условия въездного туризма в наш регион», – пояснил председатель правительства.

По завершении встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве.

«Республика Алтай — один из ключевых туристических центров страны, и мы видим устойчивый рост спроса на авиаперевозки в этом направлении. Соглашение с Правительством региона позволит нам не только расширять географию полетов, но и повышать комфорт для пассажиров за счет удобных стыковок через наши хабы. Рост емкостей на рынке, в том числе в зимний сезон, станет дополнительным драйвером роста пассажиропотока и обеспечит жителям и гостям региона больше возможностей для путешествий», - отметил Генеральный директор Группы S7 Group Дмитрий Куделькин.

В дальнейшем планируется продолжить работу над расширением программы субсидированных рейсов, увеличением объемов перевозок и улучшением качества обслуживания пассажиров.