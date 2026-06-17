ВТБ поддержит фестиваль Роберта Рождественского в Алтайском крае

В предстоящие выходные в Алтайском крае пройдет Литературный фестиваль Роберта Рождественского. Мероприятие традиционно объединит поэтов, писателей, музыкантов, артистов и поклонников творчества советского поэта, родившегося на Алтае. Партнером фестиваля на протяжении уже многих лет выступает банк ВТБ.

В такие дни жители и гости краевой столицы могут посетить творческие встречи и чтения, концерты с исполнением песен на стихи Рождественского, литературные дискуссии, мастер классы для молодых поэтов и другие мероприятия.

Основные события развернутся в Барнауле и на малой родине поэта — в селе Косиха.

«Мы поддерживаем проекты, направленные на сохранение и формирование культурного наследия России. Это не просто культурное событие — это возможность сохранить живую связь поколений через слово, напомнить молодёжи о силе и красоте русской поэзии. Мы видим, как фестиваль растёт, привлекает новые таланты и становится точкой притяжения для любителей литературы со всей страны», — прокомментировал Дмитрий Горбунов, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.

Алтайский край богат талантливыми людьми. Уже в июле состоится одно из ключевых культурных событий края — всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», приуроченный ко дню рождения Василия Шукшина.