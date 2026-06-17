«Новые люди» провели зоосубботник в бийском приюте «Преданность»

Фото: Павел Клинов

В Бийске прошла благотворительная акция помощи бездомным животным. Партия «Новые люди» организовала на территории приюта «Преданность» масштабный зоосубботник в рамках проекта «Добрые люди». К инициативе присоединились депутаты, активисты, волонтёры и просто неравнодушные жители города.

Участники акции не ограничились общением с животными: они активно включились в работу по уборке территории и выполнению мелкого ремонта. Кроме того, для обитателей приюта был собран внушительный гуманитарный груз, включающий 205 кг сухого корма, 40 банок влажного корма, ветеринарные препараты и другие необходимые вещи.

Особую финансовую поддержку оказал депутат АКЗС и предприниматель Максим Банных, перечисливший приюту 70 000 рублей. Эти средства были направлены на погашение долгов за корм и лекарства.

Как отметил руководитель регионального отделения партии Никита Федюнин, помощь приютам не должна ограничиваться разовыми акциями.

«Сегодня «Преданность» остаётся единственной организацией в Бийске, которая системно помогает бездомным животным. Сотрудники рассказали, что средств не хватает даже на корм. Поэтому мы приехали не только с гуманитарным грузом, но и с желанием помочь своими руками и привлечь внимание к проблеме. Надеюсь, что благодаря этой акции больше людей узнают о работе приюта и захотят внести свой вклад в заботу о животных».

Зоосубботник стал частью большого проекта «Добрые люди», который направлен на объединение общества вокруг идеи заботы о животных и системную поддержку приютов.