Более 275 тысяч цветов украсят клумбы в Барнауле

Работа на клумбах Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В Барнауле продолжается активная работа по украшению городских цветников и клумб. Специалисты МБУ «Благоустройство и озеленение» уже высадили 202 тысячи корней цветочной рассады и планируют высадить еще более 73 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Накануне работы велись в сквере «Обской бульвар», на Змеиногорском тракте и на пересечении Павловского тракта и улицы Малахова. Также растения высаживали в вазоны на проспекте Ленина.

Еще предстоит украсить следующие территории города:

• сквер имени Германа Титова;

• «Зеленый сквер» на проспекте Ленина, 90;

• сквер на пересечении улиц 80 Гвардейской Дивизии и Эмилии Алексеевой;

• пересечение улиц Кулагина и Калинина;

• цветник «Космос» в сквере «Обской бульвар»;

• Павловский тракт в районе кондитерской фабрики.

Работы также проведут на пересечении проспекта Ленина и улицы Северо-Западной, а также в зеленой зоне от улицы Герцена до улицы Белинского в поселке Южный.

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