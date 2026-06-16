Ушел из жизни легендарный бийский хирург

Более полувека Владимир Николаевич посвятил служению людям

В Бийском районе 14 июня на 89-м году жизни скончался Владимир Малыгин - заслуженный врач России, выдающийся хирург и активный общественный деятель. Более полувека он посвятил служению людям, сообщает ЦГБ Бийска.

Профессиональный путь Владимира Николаевича начался в 1961 году после окончания мединститута. В августе 1966 года он прибыл в Бийскую районную больницу, где проработал 44 года, из которых 36 лет возглавлял хирургическое отделение. Даже выйдя на пенсию в 73 года, он продолжал трудиться, отдав медицине в общей сложности около 50 лет.

За свою долгую карьеру доктор Малыгин провел более 20 тысяч операций различной сложности. Его руки спасали пациентов с ножевыми ранениями (включая три случая с ранением сердца), оперировали желудок, щитовидную железу и варикозные расширения вен.

Владимир Николаевич также был депутатом двух созывов и активно участвовал в общественной жизни. Находясь на пенсии, он в течение 15 лет возглавлял Совет ветеранов Бийской ЦРБ.

«Мы выражаем искренние соболезнования его семье и близким в это трудное время. Светлая память о Владимире Николаевиче Малыгине навсегда останется в сердцах его коллег, пациентов и всех, кто его знал», - говорится в сообщении больницы.