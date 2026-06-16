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НовостиОбщество16 июня 2026 11:08

В Республике Алтай приведут к единому стилю рекламу и вывески

Для этого определят или согласуют специальные места
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Реклама, размещенная на обочинах, фасадах зданий, ограждениях и даже деревьях негативно влияет на внешний облик региона

Реклама, размещенная на обочинах, фасадах зданий, ограждениях и даже деревьях негативно влияет на внешний облик региона

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Республике Алтай планируют внедрить единый алгоритм по размещению наружной рекламы. Как сообщил глава региона Андрей Турчак в своем канале в Max, на данный момент в регионе по большей части наблюдается «хаос из вывесок разного стиля».

По словам Андрея Турчака, реклама, размещенная на обочинах, фасадах зданий, ограждениях и даже деревьях не только негативно влияет на внешний облик региона, но и может быть небезопасной. В Горно-Алтайске, Майминском и Чемальском районах уже демонтировали часть таких конструкций.

В летнее время в регионе планируют утвердить архитектурный код Республики.