На Алтае ввели выплаты для призеров Всероссийской олимпиады школьников

Будут предусмотрены и выплаты для педагогов-наставников Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Республике Алтай принято решение о введении новой единовременной выплаты. Как сообщил глава региона Андрей Турчак в своем канале в Max, на заседании правительства республики утверждены выплаты победителям и призёрам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

«Интерес к олимпиадному движению в Республике растет с каждым годом, ведь победа дает возможность поступить в ведущие вузы страны», - отметил Андрей Турчак.

Теперь за первые места школьники смогут получить 50 тысяч рублей, а за призовое – 30 тысяч рублей. По словам главы региона, будут предусмотрены и выплаты для педагогов-наставников.