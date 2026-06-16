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НовостиПолитика16 июня 2026 10:26

На Алтае ввели выплаты для призеров Всероссийской олимпиады школьников

Решение принято на заседании регионального правительства
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Будут предусмотрены и выплаты для педагогов-наставников

Будут предусмотрены и выплаты для педагогов-наставников

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Республике Алтай принято решение о введении новой единовременной выплаты. Как сообщил глава региона Андрей Турчак в своем канале в Max, на заседании правительства республики утверждены выплаты победителям и призёрам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

«Интерес к олимпиадному движению в Республике растет с каждым годом, ведь победа дает возможность поступить в ведущие вузы страны», - отметил Андрей Турчак.

Теперь за первые места школьники смогут получить 50 тысяч рублей, а за призовое – 30 тысяч рублей. По словам главы региона, будут предусмотрены и выплаты для педагогов-наставников.