Новые камеры видеонаблюдения установят в Барнауле

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В центре Барнаула планируют установить новые камеры видеонаблюдения. Как сообщает сообщает«Толк», соответствующий лот был размещен на сайте ЕИС «Закупки».
Комитет по благоустройству города ищет подрядчика для монтажа системы видеонаблюдения в центральной части краевой столицы. Работы должны быть завершены до 30 октября, а стоимость контракта составляет 5,2 млн рублей.
Согласно документации закупки, подрядчику предстоит оборудовать шесть локаций. Камеры появятся в районе следующих объектов:
- Торгово-офисный центр «Гулливер парк»;
- Площадь Победы, 1;
- Гостиница «Центральная» ;
- Гостиница «Сибирь»;
- Проспект Строителей, 54;
- Улица Советской Армии, 166.
Планируется установка десяти видеокамер двух типов: шести цилиндрических и четырёх купольных. Купольные модели отличаются более высокой дальностью подсветки.