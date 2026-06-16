Новые камеры видеонаблюдения установят в Барнауле

Планируется установка десяти видеокамер двух типов Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В центре Барнаула планируют установить новые камеры видеонаблюдения. Как сообщает сообщает«Толк», соответствующий лот был размещен на сайте ЕИС «Закупки».

Комитет по благоустройству города ищет подрядчика для монтажа системы видеонаблюдения в центральной части краевой столицы. Работы должны быть завершены до 30 октября, а стоимость контракта составляет 5,2 млн рублей.

Согласно документации закупки, подрядчику предстоит оборудовать шесть локаций. Камеры появятся в районе следующих объектов:

- Торгово-офисный центр «Гулливер парк»;

- Площадь Победы, 1;

- Гостиница «Центральная» ;

- Гостиница «Сибирь»;

- Проспект Строителей, 54;

- Улица Советской Армии, 166.

Планируется установка десяти видеокамер двух типов: шести цилиндрических и четырёх купольных. Купольные модели отличаются более высокой дальностью подсветки.