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НовостиОбщество16 июня 2026 7:22

Очередное землетрясение зарегистрировали в Республике Алтай

Эпицентр зарегистрирован недалеко от села Акташ
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Местные жители толчки не ощущали

Местные жители толчки не ощущали

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Республике Алтай утром 16 июня зарегистрировали очередное сейсмособытие. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, эпицентр находился недалеко от села Акташ.

Землетрясение магнитудой 3,3 было зафиксировано в 10:52 в 15 километрах на северо-западе от села Акташ. В пятидесятикилометровую зону попали восемь населенных пунктов Улаганского, Кош-Агачского и Онгудайского районов. Речь идет о селах Акташ, Улаган, Чибиля, Чибит, Кара-Кудюр, Курай, Иодро и Белый Бом.

Местные жители толчки не ощущали. Никто не пострадал.