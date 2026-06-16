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НовостиПроисшествия16 июня 2026 3:35

В Барнауле самокатчик протаранил автомобиль и скрылся с места ДТП

Его разыскивает водитель поврежденной машины
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
ДТП случилось на проспекте Строителей

ДТП случилось на проспекте Строителей

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле вечером 15 июня самокатчик столкнулся с легковым автомобилем. Как рассказывает подписчица паблика Barnaul22, авария произошла около 22:30.

ДТП случилось на проспекте Строителей. Со слов подписчицы, мужчина, которому на вид около 40 лет, проехал на запрещающий сигнал светофора вне пешеходного перехода и врезался в машину, повредив передний бампер. С места аварии самокатчик скрылся.

«Просим очевидцев предоставить записи с видеорегистраторов и другие материалы», - пишет автор поста.