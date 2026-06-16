Два частных дома повреждены при пожаре в Алтайском крае

Из опасной зоны пожарные эвакуировали семь газовых баллонов Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае за минувшие сутки, 15 июня, потушили 14 пожаров. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, четыре возгорания произошло в жилом секторе.

В ночное время в селе Новоалександровка Рубцовского района загорелись два частных дома, углярка, гараж и баня с летней кухней на площади около 300 квадратных метров. Кровля двухквартирного частного дома была уничтожена, сгорело пять кубометров дров. На втором участке повреждены надворные постройки, а также крыша дома. Из опасной зоны пожарные эвакуировали семь газовых баллонов.

В ликвидации ЧП участвовали 19 человек личного состава на шести единицах техники. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. Пострадавших в результате происшествия нет.