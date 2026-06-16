Губительный для урожая вирус обнаружили в партии томатов из Казахстана

Вирус опасен для урожая, но не для человека. Фото: ЦОК АПК

В Алтайском крае в трех партиях импортных помидоров выявили карантинный вирус. Как сообщили специалисты Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества агропродукции» (ЦОК АПК), опасный карантинный вирус был обнаружен в крупной партии импортных помидоров.

Всего опасный патоген нашли в трёх партиях томатов из Казахстана общим весом 48 тонн. Продукцию планировали поставить в торговую сеть Сибири. Речь идет о вирусе коричневой морщинистости плодов томата (ToBRFV). Информация была передана в Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай для принятия ограничительных мер.

Важно отметить, что данный вирус не представляет опасности для здоровья человека, однако он крайне губителен для сельского хозяйства. По данным экспертов, ToBRFV способен уничтожить до 80% урожая овощных культур семейства паслёновых. Заражение происходит при прямом контакте растений, через инфицированную почву, инструменты, а также через одежду и руки работников.