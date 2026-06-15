На Алтае 22 выпускника сдали первые ЕГЭ на 100 баллов

Основная волна экзаменов в Алтайском крае тем временем продолжается Фото: Ольга ЮШКОВА.

Стали известны первые результаты ЕГЭ в Алтайском крае. На сегодняшний день в регионе уже 22 выпускника набрали максимальные 100 баллов. Об этом в своем MAX-канале сообщил губернатор Виктор Томенко, поздравив школьников и их преподавателей с отличным стартом экзаменационной кампании.

Самым урожайным экзаменом оказалась литература – за нее 100 баллов получили сразу 10 человек. Еще семеро 11-классников заработали максимум по химии, пятеро – по истории.

Также отметим, что за 286 экзаменационных работ выпускники получили от 80 баллов и выше.

«Такие высокие оценки – результат упорного труда, интереса к учебе, умения достигать своих целей. Еще это, конечно, свидетельство отличной работы наших педагогов. Наставников, которые помогают своим ученикам даже в юном возрасте достигать впечатляющих результатов. Не зря наши педагоги регулярно получают федеральные и краевые награды», – поделился глава региона.

Основная волна экзаменов в Алтайском крае тем временем продолжается. Так, сегодня, выпускники сдают ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам (письменную часть).