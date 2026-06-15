В Барнаул до октября привезут партию новых автобусов Vector Next

Автобус Vector Next. Фото: Михаил Ивлиев

Для Барнаула закупят 11 новых автобусов Vector Next производства Павловского автозавода. Как сообщает «Банкфакс» со ссылкой на сайт госзакупок, победителем электронного аукциона стало нижегородское ООО «Флит-Сервис», снизившее начальную цену со 104,7 до 97,9 миллиона рублей. Городской комитет по дорожному хозяйству и транспорту уже заключил контракт с поставщиком.

Каждая машина обойдется бюджету примерно в 7,3 миллиона рублей. Подрядчик обязан доставить технику в краевую столицу до 1 октября 2026 года. На автобусы действует двухлетняя гарантия (или 150 тысяч километров пробега), а на устранение любых неполадок дилеру отводится не более 20 рабочих дней.

Параллельно мэрия подводит итоги другого тендера на покупку 20 более крупных автобусов за 281,8 миллиона рублей. Всего в рамках обновления автопарка Барнаул планирует получить 31 автобус в этом году, 40 – в следующем и 59 – в 2028-м.

Ранее весной 2025 года выяснилось, что около 20 автобусов «НефАЗ», приобретенных ранее, регулярно простаивали из-за поломок. Сейчас МУП «Горэлектротранс» судится с татарстанским дилером «Автобусный-Центр Столица», требуя миллионные компенсации за простой техники, а сам поставщик уже получил штрафы за срыв сроков гарантийного ремонта.