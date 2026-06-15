Власти Барнаула потребовали убирать крупный мусор из дворов каждую неделю

Свалка ТКО барнаульской зоны Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле усилят контроль за уборкой контейнерных площадок и вывозом крупногабаритных отходов в жилых кварталах. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии. Замглавы администрации Сергей Татьянин поручил профильному комитету и районным чиновникам следить за тем, как управляющие компании и региональный оператор наводят порядок во дворах.

Районные специалисты уже начали регулярно объезжать дворы. За плохую уборку придомовых территорий управляющие организации теперь будут активно привлекать к административной ответственности и штрафовать.

Отдельно участники встречи обсудили зачистку помоек в частном секторе. Сейчас в городе насчитывается 569 муниципальных площадок, которые по контракту обслуживает компания «ЭКО-Комплекс». Мусор там убирают вручную силами пяти специальных бригад, а также с помощью тяжелой техники – тракторов, самосвалов и ломовозов.

Также в администрации заострили внимание на графике работы коммунальщиков.

«Региональный оператор обязан вывозить крупногабаритный мусор в летний период не реже одного раза в семь дней», – напомнил Сергей Татьянин.

В итоге районным администрациям поручили объединить усилия с комитетом ЖКХ, чтобы совместно держать на постоянном контроле своевременный вывоз отходов и финальную зачистку всех проблемных площадок.