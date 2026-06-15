Алтайский край стремительно теряет сельское население на фоне плохой экологии

На сегодняшний день в деревнях и селах края проживают 866 тысяч человек Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Численность постоянного населения Алтайского края на начало прошлого года снизилась до 2 099 186 человек, причем основной отток фиксируется в сельской местности. Об этом говорится в официальном государственном докладе регионального управления Роспотребнадзора. На сегодняшний день в деревнях и селах края проживают 866 тысяч человек, тогда как городское население составляет более 1,2 миллиона граждан.

Помимо общих демографических тенденций, эксперты Роспотребнадзора выделяют факторы, напрямую влияющих на качество жизни и здоровье населения в регионе:

• В ряде районов края ситуация с водоснабжением остается критической. Так, в Зональном районе гигиеническим нормативам по химическим показателям не соответствуют 61,8% проб воды, а в Шелаболихинском районе зафиксирован худший в крае показатель по микробиологическому загрязнению – 24,8% неудовлетворительных проб.

• Основным источником загрязнения воздуха в регионе остается Барнаул – единственный город края, где стабильно превышен среднерегиональный уровень загрязнения. В столице края фиксировались пятикратные превышения ПДК по бензпирену и диметилбензолу, а в структуре среднесуточных концентраций лидируют оксид углерода (80,0%) и формальдегид (74,0%).

• Из-за геологической специфики региона и последствий деятельности Семипалатинского полигона среднегодовая доза облучения жителей края в 1,2 раза превышает среднероссийский уровень. На отдельных территориях плотность загрязнения почвы цезием-137 и стронцием-90 до сих пор в 2-3 раза выше глобального фона.