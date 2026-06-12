Хитрый цветок-обманщик зацвел в Алтайском биосферном заповеднике

От момента прорастания семени до первого цветения может пройти до 18 лет! Фото: АБЗ / Светлана Пономарёва, Роман и Татьяна Воробьёвы

В Алтайском биосферном заповеднике началось цветение башмачка пятнистого, который часто называют «сибирской орхидеей». Своё официальное и народные названия (среди которых венерин башмачок, кукушкины сапожки и рябая зозулька) растение получило за необычную форму цветка, напоминающую туфельку. Редкий вид официально внесен в Красную книгу Республики Алтай.

Биологи отмечают, что это один из самых зимостойких видов орхидей на планете, однако увидеть его в дикой природе – большая редкость. От момента прорастания семени до первого цветения может пройти до 18 лет. Более того, первые годы жизни хрупкий проросток выживает исключительно благодаря грибам-симбионтам, которые снабжают его питательными веществами.

Для размножения цветок использует хитрую тактику: он привлекает насекомых сладким ванильным ароматом, хотя самого нектара внутри нет. Выбираясь из цветка-ловушки, опылитель пачкается в пыльце, а само растение после этого увядает всего за несколько часов.