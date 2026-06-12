Синоптики прогнозируют ураганный ветер и грозы на Алтае вечером 12 июня

Непогода будет сопровождаться ветром со скоростью 17-22 м/с Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Региональное управление МЧС распространило штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погодных условий. По прогнозам синоптиков, вечером 12 июня и в последующую ночь на территории Алтайского края ожидаются сильные дожди, грозы, местами переходящие в ливни, а также крупный град. Непогода будет сопровождаться ветром со скоростью 17-22 м/с, а при грозах возможны шквалистые порывы до 25 м/с и более. При этом столбики термометров покажут до +25.

Спасатели призывают жителей переждать разгул стихии в капитальных строениях и обязательно закрыть окна дома. Если непогода застала на улице, следует держаться подальше от рекламных щитов, недостроенных зданий и стен домов, откуда ветром может сорвать элементы кровли или фасада. Также категорически запрещено прятаться под деревьями, а автомобили настоятельно рекомендуется парковать в гаражи или оставлять вдали от веток и слабоукрепленных конструкций.

Кроме того, в МЧС напоминают, что во время ударов молний опасно находиться возле водоемов и заниматься рыбалкой.